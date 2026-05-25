Torino-Juventus analisi tattica del derby della Mole

L’angolo della partita. Il grande atteso derby della Mole tra Torino e Juventus si avvicina, ma l’assenza di alcune figure chiave nelle formazioni preoccupa i rispettivi allenatori. Il Torino, dopo un inizio stagionale altalenante, è privo di alcuni giocatori essenziali, mentre la Juventus, con un mix di giocatori esperti e giovani talenti, si propone di capitalizzare su questo vantaggio. L’aspetto da tenere d’occhio è la condizione fisica di alcuni elementi cruciali, che potrebbe influenzare le scelte tattiche di entrambe le squadre. La chiave tattica del match. La formazione del Torino, con un focus su un gioco organizzato e compatto, deve affrontare la velocità e la dinamicità della Juventus. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Inter-Juventus: analisi tattica e chiavi del match della 25ª giornata di Serie A

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