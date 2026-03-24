Quando l’ansia da prestazione diventa alleata Raccontando candidamente di convivere ancora con l’ansia da prestazione sul lavoro, Federica Nargi ci offre uno spunto prezioso per rileggere questa emozione in chiave meno penalizzante. «Esiste una forma di ansia che non solo è normale, ma anche funzionale», spiega la dottoressa Elisa Stefanati, psicoterapeuta EMDR presso Poliambulatorio Aesthe Medica di Ferrara. «È quella che in psicologia definiamo eustress: un’attivazione che aumenta la concentrazione, rende più presenti e migliora la reattività. In questi casi, il corpo si attiva, ma non perde equilibrio e focus: il cuore accelera, la mente resta lucida, l’energia risulta tutta orientata all’obiettivo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Nargi, che dopo tanti anni di lavoro ha sempre l'ansia da prestazione. La psicoterapeuta spiega perché «quando è ben regolata, può diventare una vera alleata della performance»

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