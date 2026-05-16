Mare di memoria | una mostra per raccontare storia e cultura del territorio

Mercoledì 20 maggio 2026 alle 16 si terrà l’inaugurazione della mostra “Mare di memoria” nel museo archeologico Ribezzo di Brindisi. La mostra, promossa dal Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi con il supporto del Polo Liceale Marzolla Leo Simone, sarà ospitata nella sala espositiva del museo. L’evento presenta un progetto espositivo dedicato a raccontare aspetti storici e culturali del territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico nelle giornate successive all’inaugurazione.

BRINDISI - Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 16, presso la sala espositiva del museo archeologico Ribezzo di Brindisi, sarà inaugurata la mostra “Mare di memoria”, progetto espositivo promosso dal Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi in collaborazione con il Polo Liceale Marzolla Leo Simone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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