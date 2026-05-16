Mare di memoria | una mostra per raccontare storia e cultura del territorio
Mercoledì 20 maggio 2026 alle 16 si terrà l’inaugurazione della mostra “Mare di memoria” nel museo archeologico Ribezzo di Brindisi. La mostra, promossa dal Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi con il supporto del Polo Liceale Marzolla Leo Simone, sarà ospitata nella sala espositiva del museo. L’evento presenta un progetto espositivo dedicato a raccontare aspetti storici e culturali del territorio. La mostra rimarrà aperta al pubblico nelle giornate successive all’inaugurazione.
BRINDISI - Mercoledì 20 maggio 2026, alle ore 16, presso la sala espositiva del museo archeologico Ribezzo di Brindisi, sarà inaugurata la mostra “Mare di memoria”, progetto espositivo promosso dal Polo BiblioMuseale Regionale di Brindisi in collaborazione con il Polo Liceale Marzolla Leo Simone. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
COLOMBIE : Un voyage inattendu en Amérique latine | Destination Francophonie
Sullo stesso argomento
Inaugurazione mostra “Mare di memoria”: un racconto attraverso l'arte del territorio di BrindisiBRINDISI - Mercoledì 20 aprile ore 16 Inaugurazione della Mostra “Mare di Memoria” – sala espositiva del Museo Archeologico Ribezzo Piazza Duomo 7 –...
Leggi anche: Il Museo Leonardi inaugura una mostra per raccontare scienza e memoria di uno studioso visionario
5 MAGGIO 340° Anniversario delle reliquie di S.Ciro a Vico Equense. C’è una data che non appartiene soltanto alla memoria, ma al cuore stesso di una comunità. È il 5 maggio 1686, quando il mare di divenne teatro di un evento che ancora oggi vibra come u facebook
Torino Seconda giornata della #Difesa al XXXVIII @SalonedelLibro, Padiglione Oval – Stand X126. Al centro del programma: #veterani, diritto internazionale, memoria del mare, podcast come strumento educativo, procurement, formazione interforze, dis x.com
Quali sono i vostri libri preferiti sul mare/marittimi? reddit
Storie di mare/ Suez non è solo un Canale, è memoria. Anche italianaIl Canale di Suez non è solo una via d'acqua: è un archivio di esperienze, decisioni geopolitiche e presenza italiana. Dalle traversate delle petroliere alle vocazioni dei piloti procidani, il raccont ... nauticareport.it
Inaugurazione mostra Mare di memoria: un racconto attraverso l'arte del territorio di BrindisiBRINDISI - Mercoledì 20 aprile ore 16 Inaugurazione della Mostra Mare di Memoria – sala espositiva del Museo Archeologico Ribezzo | Piazza Duomo 7 – Brindisi. L’esposizione è promossa e organizzata ... brindisireport.it