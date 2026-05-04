Concerto Polifonia e Passione nella suggestiva cornice del Museo del Territorio di Montespertoli

Torna a Montespertoli, nella suggestiva cornice del Museo del Territorio, la terza Edizione di Calici di Note, rassegna promossa dalla Camera Musicale Fiorentina. Il primo concerto, in programma il 9 maggio 2026 e dedicato ai “Grani Antichi”, è affidato al chitarrista Stefano Spallotta. Il.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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