Durante l’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry, tenutosi a Villa Arconati vicino a Milano, l’attrice Anne Hathaway ha partecipato come ospite. Come ambasciatrice globale del marchio, ha attirato l’attenzione dei presenti con il suo arrivo. La manifestazione si è svolta in una location storica, con la partecipazione di vari invitati e l’esposizione delle nuove creazioni di alta gioielleria della maison.

Ambasciatrice globale di Bulgari, Anne Hathaway ha incantato gli ospiti dell’evento Bulgari Eclettica High Jewelry organizzato a Villa Arconati, fuori Milano. Protagonista assoluto del look è stato un maxi abito rosso di grande impatto scenico, firmato Valentino, dalla collezione PrimaveraEstate 2025 Haute Couture. Il design, caratterizzato da un profondo scollo a V, valorizzava elegantemente la silhouette, mentre le maniche ampie a tre quarti aggiungevano una nota teatrale e fluida. Il lungo strascico completava l’insieme con un effetto regale, enfatizzando ogni movimento con grazia. La scelta cromatica, intensa e vibrante, dialogava perfettamente con i gioielli di Bvlgari tra cui la collana Emerald Strata, gli orecchini Stud e la clutch Ginkgo, anch’essa firmata Bvlgari. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Anne Hathaway ha incantato gli ospiti dell’evento Bvlgari Eclettica High Jewelry, ospitato nella suggestiva cornice di Villa Arconati.

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