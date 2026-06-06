Una grande festa per inaugurare il nuovo giardino urbano davanti alla stazione

Venerdì 19 giugno si terrà un evento pubblico per inaugurare il nuovo giardino urbano situato davanti alla stazione. La manifestazione sarà aperta a tutti e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. L’iniziativa prevede attività e momenti di aggregazione, senza specificare ulteriori dettagli organizzativi. L’apertura al pubblico rappresenta l’occasione per presentare ufficialmente lo spazio verde alla comunità.

Venerdì 19 giugno il nuovo giardino urbano davanti alla stazione si presenterà alla città con una grande festa aperta a tutti. Un pomeriggio di allenamenti, intrattenimento e musica live per scoprire da vicino uno spazio completamente rinnovato, nato da un importante progetto di rigenerazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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