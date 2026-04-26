Un uomo è stato trovato morto questa mattina in Canal Grande, davanti alla Stazione ferroviaria Santa Lucia a Venezia. Il corpo è stato ripescato dagli operatori di emergenza mentre numerosi turisti osservavano la scena. Non sono ancora note le cause del decesso e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire quanto accaduto. La zona è stata delimitata per le verifiche del caso.

VENEZIA - Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato in Canal Grande, davanti alla Stazione ferroviaria Santa Lucia, questa mattina, domenica 26 aprile. E il cadavere è stato ripescato sotto gli occhi dei turisti che affollano Venezia. Il corpo senza vita era sulla riva del piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia, dove, secondo una primissima ricostruzione, l'uomo sarebbe precipitato in acqua. Chi è la vittima Si tratta di un senza fissa dimora di origini serbe, di circa 50 anni, che era seduto di fronte alla laguna tra il ponte di Calatrava e il terminal lagunare dei treni, davanti al palazzo della Regione. In base ai primi accertamenti, sarebbe scivolato o precipitato all'improvviso, probabilmente in preda a un malore ed è morto.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Uomo trovato morto in Canal Grande davanti alla Stazione, il corpo ripescato sotto gli occhi dei turisti

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