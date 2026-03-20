Acilia nuovo volto per il capolinea bus davanti alla stazione Metromare

Lunedì 23 marzo alle 12 si terrà l'inaugurazione del nuovo capolinea dei bus davanti alla stazione Metromare di Acilia, nel Municipio X. Il punto di fermata serve le linee 04B, 012, 063 e 017 ed è situato in via Ostiense, di fronte alla stazione ferroviaria. L'evento segna l'apertura ufficiale della nuova area di sosta per il trasporto pubblico locale.

Ostia, 20 marzo 2026 – È in programma per lunedì 23 marzo alle ore 12 l’inaugurazione del capolinea del trasporto pubblico locale delle linee 04B, 012, 063 e 017, situato in via Ostiense, di fronte alla stazione ferroviaria della Metromare di Acilia, nel Municipio X. L’appuntamento si svolgerà alla presenza delle Istituzioni di Roma centrale e del Municipio X e segna la conclusione di un intervento che ha riguardato la riqualificazione complessiva dell’area. Un intervento di riqualificazione complessiva. Il progetto ha interessato l’intero capolinea, con il rifacimento della sede stradale di tutta l’area e la sistemazione degli stalli di sosta, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità dello spazio destinato al trasporto pubblico locale. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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