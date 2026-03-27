Il lungolago di Lesa si appresta ad ospitare la stagione dei mercatini, con il primo appuntamento previsto per il 29 marzo. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno, coinvolgendo diversi artigiani e operatori locali. Il calendario 2026 prevede vari eventi che animeranno la passeggiata lungo il lago, offrendo opportunità di acquisto e di scoperta delle produzioni artigianali della zona.

L'exploit di La7, una rete che dipende dagli umori della politica. Nel bene e nel male Il lungolago di Lesa si prepara a diventare il palcoscenico di una lunga stagione dedicata all'artigianato e alla fantasia con il nuovo calendario dei mercatini 2026. La rassegna prende il via domenica 29 marzo con l'evento "Aspettando Pasqua", in programma dalle 10 alle 18, inaugurando un percorso che accompagnerà cittadini e turisti fino all'autunno. Ogni data sarà caratterizzata da un'atmosfera specifica: si passa dai colori di "lungolago in fiore" (1° maggio) alle suggestioni del "Tema Mare" (7 giugno), fino ad arrivare al fascino del "Creative Evening Market" previsto per la serata del 18 luglio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

© Novaratoday.it - Sul lungolago di Lesa riparte la stagione dei mercatini: primo appuntamento il 29 marzo

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