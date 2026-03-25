Convenzione firmata tra Comune di Arezzo Rondine e Nuove Acque per il collettamento dei reflui del borgo di Rondine

Questa mattina è stata presentata una convenzione firmata tra il Comune di Arezzo, l’associazione Rondine e la società Nuove Acque. L’accordo riguarda il collegamento e la gestione dei reflui provenienti dal borgo di Rondine. La firma segna l’avvio di un intervento volto a migliorare il sistema di collettamento delle acque reflue nella zona.