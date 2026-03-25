Convenzione firmata tra Comune di Arezzo Rondine e Nuove Acque per il collettamento dei reflui del borgo di Rondine
Questa mattina è stata presentata una convenzione firmata tra il Comune di Arezzo, l’associazione Rondine e la società Nuove Acque. L’accordo riguarda il collegamento e la gestione dei reflui provenienti dal borgo di Rondine. La firma segna l’avvio di un intervento volto a migliorare il sistema di collettamento delle acque reflue nella zona.
Arezzo, 25 marzo 2026 – È stata presentata questa mattina la convenzione sottoscritta tra il Comune di Arezzo, Rondine Cittadella della Pace e Nuove Acque per la realizzazione di un importante intervento infrastrutturale volto al collettamento dei reflui fognari del borgo di Rondine al depuratore “Due Ponti” nel territorio di Castiglion Fibocchi. L’accordo, firmato il 12 marzo, rappresenta un passo significativo per il miglioramento del sistema di depurazione e della sostenibilità ambientale dell’area. Il progetto prevede la realizzazione di nuove infrastrutture fognarie, tra cui tratti di rete a gravità, un impianto di sollevamento e una condotta in pressione, fino al collegamento con il depuratore esistente. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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