Roma avrà un nuovo maxi parco | Sarà il secondo polmone verde più grande della città

Roma si appresta a inaugurare un nuovo grande parco che diventerà uno dei spazi verdi più ampi della città. La realizzazione dell’area si inserisce nel progetto di ampliamento degli spazi pubblici, con una superficie di diverse decine di ettari. La progettazione prevede aree dedicate al relax, percorsi pedonali e zone per attività sportive. I lavori sono in corso e l’apertura è prevista entro i prossimi mesi, con l’obiettivo di offrire un nuovo punto di aggregazione per i cittadini.

Roma si prepara a regalare ai suoi cittadini un nuovo maxi parco destinato a diventare uno dei più importanti polmoni verdi dell’Urbe Il progetto riguarda un’area estesa, ricca di paesaggio, memoria storica e potenzialità ancora in parte inespresse, che potrebbe cambiare il rapporto tra alcuni quartieri e il verde pubblico. L’obiettivo è creare uno spazio accessibile, riconoscibile e integrato nel tessuto urbano, che sia in grado di offrire nuovi percorsi, servizi e occasioni di fruizione ai cittadini. LEGGI ANCHE: Roma Gallery Weekend 2026: la guida completa alle 32 mostre da non perdere Roma, un presto il nuovo maxi parco della Mistica tra Alessandrino e Centocelle. 🔗 Leggi su Funweek.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Internazionali 2026, ecco il nuovo site al Foro Italico: «Qui visione e concretezza»

Sullo stesso argomento

Roma progetta il suo nuovo polmone verde: "Sarà il secondo più grande della Capitale"Il municipio V e il Comune di Roma chiamano a raccolta i cittadini per ideare il progetto di quello che diventerà il secondo parco di Roma per...

Roma avrà un nuovo maxi parco: Sarà il secondo polmone verde più grande della cittàRoma avrà un nuovo maxi parco: un grande polmone verde accessibile, tra paesaggio, storia, percorsi e servizi per i cittadini. funweek.it

Anche #Roma avrà finalmente il suo termovalorizzatore! Oggi è una giornata storica: diamo il via ai lavori per la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Palomba, un’opera strategica e fondamentale, attesa da molti anni. Sarà l’impianto più moderno, ava x.com

Gasperini chiede un nuovo direttore sportivo al posto di Ricky Massara e non vuole avere alcun 'rapporto di lavoro' con Claudio Ranieri dopo il battibecco pubblico tra i due. Queste sono le due principali richieste dell'allenatore per continuare alla Roma nella reddit

Roma si prepara ad accogliere un nuovo maxi parco: Sarà il secondo polmone verde più grande della cittàRoma si prepara a regalare ai suoi cittadini un nuovo maxi parco destinato a diventare uno dei più importanti polmoni verdi dell’Urbe. Il progetto riguarda un’area ... leggo.it