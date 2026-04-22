In Brianza un nuovo parco dell' acqua | il polmone verde che difende la città dagli allagamenti

In Brianza è in fase di realizzazione un nuovo parco dell'acqua, pensato come un'area verde dedicata alle attività all'aperto. L'intervento prevede spazi per lo sport, aree gioco, zone di relax e punti di incontro per i residenti. La realizzazione di questa infrastruttura mira anche a ridurre il rischio di allagamenti nel territorio. Il progetto coinvolge lavori di riqualificazione ambientale e interventi di sistemazione del verde.

Sarà un nuovo polmone verde dove i cittadini potranno fare sport, regalarsi un momento di relax, giocare, incontrarsi. Ma non solo: questo parco “difenderà” la città dagli allagamenti. Nasce in Brianza un nuovo parco dell’acqua. Sorgerà a Brugherio, in via Aldo Moro e anche questa volta sarà.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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