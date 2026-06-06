Umilia la madre ottantenne e la minaccia con un coltello | l' anziana trova il coraggio di farlo arrestare

Notizia in breve

Un uomo ha aggredito la madre di 80 anni, gettandole il cibo a terra e costringendola a raccoglierlo in ginocchio. La donna è stata minacciata con un coltello. L’anziana ha trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo. La vicenda si è svolta in una abitazione privata. Nessuna persona è rimasta ferita.