Umilia la madre ottantenne e la minaccia con un coltello | l' anziana trova il coraggio di farlo arrestare

Da genovatoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo ha aggredito la madre di 80 anni, gettandole il cibo a terra e costringendola a raccoglierlo in ginocchio. La donna è stata minacciata con un coltello. L’anziana ha trovato il coraggio di chiamare le forze dell’ordine, che hanno arrestato l’uomo. La vicenda si è svolta in una abitazione privata. Nessuna persona è rimasta ferita.

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Ha aggredito la madre di 80 anni, gettandole il cibo a terra e costringendola a raccoglierlo in ginocchio mentre la minacciava con un coltello. Protagonista della vicenda è un cinquantenne residente a Sampierdarena arrestato ieri sera dalla polizia con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.La. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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