Minaccia di morte la madre con un falce e una sega da cantiere lei lo fa arrestare | 48enne in carcere

Un uomo di 48 anni è stato arrestato dai carabinieri di Manerbio, in provincia di Brescia, con l’accusa di aver minacciato di morte la madre utilizzando una falce e una sega da cantiere. La donna ha chiamato le forze dell’ordine e ha fatto scattare l’arresto. L’uomo si trova ora in carcere, mentre le autorità proseguono le indagini sui fatti.

I carabinieri di Manerbio (Brescia) hanno arrestato un 48enne in flagranza per maltrattamenti e minacce contro la madre. L'uomo le avrebbe puntato contro una falce e una sega da muratore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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