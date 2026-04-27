Si nasconde sotto il letto e fa arrestare il padre il coraggio di un 12enne che salva la madre | Pronto papà picchia la mamma

Un bambino di 12 anni ha chiamato il 112 per denunciare la violenza del padre contro la madre. Dopo aver assistito a un’ulteriore aggressione, il ragazzo si è nascosto sotto il letto e ha contattato le forze dell’ordine, chiedendo aiuto con le parole: «Pronto, papà picchia la mamma». Le autorità sono intervenute sul posto, dove hanno trovato la famiglia coinvolta in una situazione di violenza domestica.

A trovare il coraggio di far fermare il padre violento è stato il figlio di 12 anni, che dopo l’ennesima aggressione contro la madre ha afferrato il cellulare, si è infilato sotto il letto e ha composto il 112. È accaduto l’altra sera a Copertino, in provincia di Lecce, dove il ragazzino ha probabilmente evitato che l’ennesina lite degenerasse. Il 12enne, dopo aver tentato anche di mettersi fisicamente fra i genitori per difendere la donna, si è rifugiato in camera e ha raccontato ai militari quello che stava succedendo, chiedendo di intervenire al più presto. Cosa hanno trovato i carabinieri arrivati nell’abitazione di Copertino. Quando le pattuglie sono arrivate sul posto, l’uomo aveva ancora con sé il telefono della moglie, sottratto poco prima con la forza al culmine dello scontro.🔗 Leggi su Open.online

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