Ultimissime Inter LIVE | occasione Chiesa in estate? L’intervista di Marotta Mancini rinnova con la Roma

Da internews24.com 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tecnico della Roma ha firmato un nuovo contratto. La notizia è stata annunciata ufficialmente e il rinnovo riguarda il proseguimento della collaborazione tra l’allenatore e il club. La decisione è stata comunicata dopo le negoziazioni e si riferisce a un accordo che prolunga il rapporto già in corso. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici del contratto. La conferma è arrivata attraverso comunicati ufficiali delle parti coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 6 GIUGNO. Chiesa all’Inter: opportunità concreta o rischio calcolato?. Tra entusiasmo tecnico e dubbi fisici, il possibile ritorno in Serie A divide l’analisi: Federico Chiesa può essere un’occasione per l’Inter? Mancini non andrà all’Inter, come previsto rinnoverà con la Roma: nerazzurri costretti a cercare altri profili. 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

ultimissime inter live occasione chiesa in estate l8217intervista di marotta mancini rinnova con la roma
© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: occasione Chiesa in estate? L’intervista di Marotta, Mancini rinnova con la Roma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

BOMBA! Ausilio Conferma: Chiesa dall'Inter, Trattativa Aperta!

Video BOMBA! Ausilio Conferma: Chiesa dall'Inter, Trattativa Aperta!

Notizie e thread social correlati

Mancini Inter, per Marotta è un’opzione: può essere un’occasione di mercato in estate!Un difensore attualmente in forza alla Roma, allenata da Gian Piero Gasperini, viene considerato come una possibile opportunità di mercato dall’Inter.

Ultimissime Inter LIVE: Marotta al TG1, Thuram si sfoga sui social con Calhanoglu, le emozionanti parole di Zanetti e Marotta per lo Scudetto nerazzurroNelle ultime ore sono state diffuse varie notizie riguardanti i membri della squadra nerazzurra.

Argomenti più discussi: La puntata di Pressing sul campo chiude la splendida giornata SportMediaset a Riccione; Calciomercato Inter LIVE: Il Real Madrid chiude per Dumfries. Cocchi contropartita per Palestra. Si segue Mancini della Roma; Roma, Inter, tennis e Formula 1: le ultimissime; SportMediaset Live: Allisson torna nel mirino e il rinnovo di Vlahovic: Juve, le ultimissime di mercato Video.

ultimissime inter ultimissime inter live occasioneUltimissime Inter LIVE: occasione Chiesa in estate? L’intervista di Marotta, Mancini rinnova con la RomaUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web