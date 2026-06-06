Ultimissime Inter LIVE | occasione Chiesa in estate? L’intervista di Marotta Mancini rinnova con la Roma

Notizia in breve

Il tecnico della Roma ha firmato un nuovo contratto. La notizia è stata annunciata ufficialmente e il rinnovo riguarda il proseguimento della collaborazione tra l’allenatore e il club. La decisione è stata comunicata dopo le negoziazioni e si riferisce a un accordo che prolunga il rapporto già in corso. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici del contratto. La conferma è arrivata attraverso comunicati ufficiali delle parti coinvolte.