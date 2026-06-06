Ultimissime Inter LIVE | occasione Chiesa in estate? L’intervista di Marotta Mancini rinnova con la Roma
Il tecnico della Roma ha firmato un nuovo contratto. La notizia è stata annunciata ufficialmente e il rinnovo riguarda il proseguimento della collaborazione tra l’allenatore e il club. La decisione è stata comunicata dopo le negoziazioni e si riferisce a un accordo che prolunga il rapporto già in corso. Non sono stati forniti dettagli sui termini economici del contratto. La conferma è arrivata attraverso comunicati ufficiali delle parti coinvolte.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di SABATO 6 GIUGNO. Chiesa all’Inter: opportunità concreta o rischio calcolato?. Tra entusiasmo tecnico e dubbi fisici, il possibile ritorno in Serie A divide l’analisi: Federico Chiesa può essere un’occasione per l’Inter? Mancini non andrà all’Inter, come previsto rinnoverà con la Roma: nerazzurri costretti a cercare altri profili. 🔗 Leggi su Internews24.com
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