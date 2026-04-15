Un difensore attualmente in forza alla Roma, allenata da Gian Piero Gasperini, viene considerato come una possibile opportunità di mercato dall’Inter. Secondo quanto riportato, questa opzione potrebbe concretizzarsi durante la sessione estiva di trasferimenti. La valutazione dell’interessamento arriva da fonti vicine alla società nerazzurra, che monitorano da vicino la situazione del giocatore. Restano da seguire eventuali sviluppi per capire se si concretizzerà un trasferimento.

di Stefano Cori Mancini Inter – Può essere un’occasione di calciomercato l’attuale difensore della Roma di Gian Piero Gasperini. Tra gli osservati dall’Inter per la difesa del prossimo anno, oltre a profili più giovani come Muharemovic e Solet, c’è anche qualche elemento più esperto: tra questi Gianluca Mancini. Il difensore e leader della Roma ha un contratto in scadenza al 30 giugno 2027. Stando a quanto riportato La Repubblica, il difensore giallorosso e della Nazionale Italiana sarebbe uno dei nomi con cui il presidente Giuseppe Marotta vorrebbe rinforzare la retroguardia nerazzurra. Le trattative per il rinnovo di contratto sono rallentate e quindi potrebbe diventare anche un’occasione di mercato per chi volesse acquistare un centrale esperto e di grande affidabilità.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mancini Inter, per Marotta è un’opzione: può essere un’occasione di mercato in estate!

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