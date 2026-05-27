Per il ponte del 2 giugno, la circolazione ferroviaria tra Seveso e Camnago e tra Seveso e Meda è sospesa. La chiusura riguarda l’intera durata del periodo, per consentire i lavori finali sul sottopasso. I treni non circolano sulla tratta interessata, che rimarrà interdetta fino al completamento del cantiere. La sospensione riguarda tutte le corse programmate tra le due località. La ripresa delle attività è prevista al termine dei lavori, senza indicazioni di eventuali proroghe.

Treni sospesi per tutto il “ponte“ del 2 giugno tra Seveso e Camnago e Seveso e Meda per completare l’ultimo pezzo di sottopasso. L’ultimo treno transiterà venerdì sera a fine servizio, poi scatterà il blocco del traffico ferroviario sul nodo di Seveso fino a mercoledì 3 giugno. Durante l’interruzione verranno eseguiti i lavori di rinnovo dei binari del passaggio a livello di via Marconi a Barlassina che resterà chiuso tra le 22 del 30 maggio e le 12 di lunedì 1 giugno. I lavori comporteranno variazioni del traffico ferroviario sulle linee Milano Cadorna-Asso e S4 Milano Cadorna-Camnago. In particolare, sulla linea Milano Cadorna-Asso da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno sarà sospesa la circolazione dei treni fra Milano Affori e Meda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Treni sospesi per il ponte. Il cantiere ferma la circolazione. Ultimi ritocchi al sottopasso

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