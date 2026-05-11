I milanesi diventano ' umarell' per un giorno | porte aperte al cantiere del Tram 2 in Bovisa
A Milano, il cantiere del Tram 2 in Bovisa si apre al pubblico per un giorno, permettendo ai cittadini di visitare le aree in fase di realizzazione. L’evento invita gli interessati a scoprire da vicino i lavori in corso e a conoscere le modalità di sviluppo dell’opera pubblica. Durante l’iniziativa, i partecipanti possono osservare da vicino le attività in corso e ricevere informazioni direttamente dagli addetti ai lavori.
Il fascino del cantiere incontra la cittadinanza in un appuntamento imperdibile per gli appassionati della trasformazione urbana. Venerdì 15 maggio i cittadini avranno l’opportunità di varcare i cancelli del cantiere del Tram 2 in Bovisa. L'iniziativa, promossa dall’associazione BovisAttiva in.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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