Nelle prime ore del mattino, un attacco con droni è stato condotto su San Pietroburgo, pochi giorni dopo un attacco simile che aveva preso di mira un terminal petrolifero. Nel frattempo, le forze ucraine hanno subito un attacco su Kherson e Donetsk, con un bilancio di 12 morti. Un ex presidente ha commentato che le parti coinvolte dovrebbero risolvere la questione tra di loro.

Home > Esteri > Ucraina, attacco russo su Kherson e Donetsk: 12 morti. Trump: “Putin e Zelensky risolvano questione da soli” – La diretta Ucraina e Russia si attaccano a vicenda. Nelle prime ore del mattino, Kiev ha lanciato un nuovo raid con droni su San Pietroburgo dopo quello di alcuni giorni fa che ha colpito un terminal petrolifero. Mosca ha risposto colpendo le regioni di Donetsk e Kherson: secondo le autorità di Kiev, i morti sarebbero almeno 12. In attesa della nuova riunione dei Paesi cosiddetti Volenterosi, che si incontreranno domani a Londra insieme al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, da Washington Donald Trump si smarca, sottolineando che i leader di Kiev e Mosca “dovrebbero risolvere la questione da soli”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, nuovi attacchi russi: almeno tre morti e decine di feriti

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