Russia intercettati 25 droni su San Pietroburgo Putin incontra l’ex cancelliere tedesco Schroeder e attacca Zelensky – La diretta

Nella notte, 25 droni sono stati intercettati sopra San Pietroburgo, senza segnalare vittime o danni. Nel frattempo, il presidente russo ha incontrato l’ex cancelliere tedesco, con un incontro definito dal Cremlino come “positivo e amichevole”. La visita si è svolta in un momento di tensione tra Mosca e Kiev, con il leader russo che ha rivolto critiche al presidente ucraino.

Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto è stato ieri il Cremlino, secondo cui il colloquio si è svolto in un clima «positivo e amichevole», come riportato anche dall’agenzia russa Interfax. Intanto sul fronte diplomatico, resta alta la tensione tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver escluso un incontro diretto finalizzato a discutere una possibile conclusione del conflitto, ormai entrato nel suo quarto anno. «Purtroppo la Russia continua a scegliere la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi: una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra», ha dichiarato dopo che il leader del Cremlino aveva affermato di non vedere «alcun motivo» per un faccia a faccia con il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Russia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Russia Claims Ukraine Targeted Putins Residence With Drones, Zelensky Slams Lies

Notizie e thread social correlati

Putin incontra l’ex cancelliere tedesco e attacca Zelensky: «Non c’è motivo di vederci». La replica del leader di Kiev: «Ha scelto la guerra» – La direttaVladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco e ha dichiarato che non c’è motivo di incontrarsi.

Droni su San Pietroburgo, a fuoco un terminal del petrolio. Zelensky e il messaggio a Putin per la “Davos russa”: «Attacco a 1.100 km» – La direttaUn attacco con droni ucraini ha colpito questa mattina un terminal petrolifero a San Pietroburgo.