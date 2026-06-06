Russia intercettati 25 droni su San Pietroburgo Putin incontra l’ex cancelliere tedesco Schroeder e attacca Zelensky – La diretta

Da open.online 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, 25 droni sono stati intercettati sopra San Pietroburgo, senza segnalare vittime o danni. Nel frattempo, il presidente russo ha incontrato l’ex cancelliere tedesco, con un incontro definito dal Cremlino come “positivo e amichevole”. La visita si è svolta in un momento di tensione tra Mosca e Kiev, con il leader russo che ha rivolto critiche al presidente ucraino.

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Il presidente russo Vladimir Putin ha incontrato l’ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. A renderlo noto è stato ieri il Cremlino, secondo cui il colloquio si è svolto in un clima «positivo e amichevole», come riportato anche dall’agenzia russa Interfax. Intanto sul fronte diplomatico, resta alta la tensione tra Mosca e Kiev. Il presidente ucraino Zelensky ha criticato duramente Putin per aver escluso un incontro diretto finalizzato a discutere una possibile conclusione del conflitto, ormai entrato nel suo quarto anno. «Purtroppo la Russia continua a scegliere la guerra. Tutti hanno sentito la risposta di oggi: una risposta debole. Semplicemente non vuole porre fine alla guerra», ha dichiarato dopo che il leader del Cremlino aveva affermato di non vedere «alcun motivo» per un faccia a faccia con il presidente ucraino. 🔗 Leggi su Open.online

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