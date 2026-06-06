Assalto di 86 droni su San Pietroburgo | città sotto attacco massiccio

Notizia in breve

Sei droni hanno attaccato la zona intorno all'aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo, causando la sospensione improvvisa di tutti i voli. La città è stata colpita da un attacco massiccio con 86 droni, che sono riusciti a superare le difese. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli su come siano stati evitati i sistemi di sicurezza. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali vittime o danni materiali.