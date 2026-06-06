Assalto di 86 droni su San Pietroburgo | città sotto attacco massiccio

Da ameve.eu 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sei droni hanno attaccato la zona intorno all'aeroporto di Pulkovo a San Pietroburgo, causando la sospensione improvvisa di tutti i voli. La città è stata colpita da un attacco massiccio con 86 droni, che sono riusciti a superare le difese. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli su come siano stati evitati i sistemi di sicurezza. Nessuna informazione è stata resa nota su eventuali vittime o danni materiali.

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? Domande chiave? In Breve Ottantasei droni intercettati nella regione di Leningrado: San Pietroburgo sotto attacco su vasta scala. Un massiccio attacco condotto con droni militari ha colpito la regione di Leningrado durante la notte di sabato 06 giugno 2026, portando il conflitto direttamente nelle vicinanze di San Pietroburgo. Le autorità locali hanno segnalato l’intercettazione di 86 velivoli senza pilota sopra il territorio regionale, mentre il traffico aereo presso l’aeroporto internazionale di Pulkovo subiva una sospensione temporanea senza che venissero fornite motivazioni esplicite. Il governatore della città, Beglov, ha confermato la portata dell’operazione definendola un attacco su larga scala. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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