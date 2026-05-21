Le forze speciali ucraine hanno attaccato il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’area di Kherson. Secondo quanto dichiarato dal presidente ucraino, l’attacco ha causato circa un centinaio di morti e feriti tra le fila russe. L’attacco si è verificato nel contesto delle operazioni militari condotte in quella regione, senza ulteriori dettagli sulla natura del bersaglio o sulle modalità dell’attacco.

“Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell’Fsb russo nel villaggio di Genicheska Hirka, nell’oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti”. A comunicarlo su X è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. “I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra”, ha concluso il leader ucraino. “Le ‘sanzioni’ a medio e lungo termine imposte dall’Ucraina continueranno a funzionare”, ha aggiunto facendo riferimento ai recenti attacchi delle forze armate di Kiev. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Zelensky: “Colpito sito dell’Fsb russo nel Kherson, centinaia tra morti e feriti”

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