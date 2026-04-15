Ucraina Zelensky oggi a Roma Attacco russo su Cherkasy 12 feriti e un bimbo morto

Oggi il presidente ucraino si trova a Roma, dove incontrerà il capo dello Stato e il presidente del Consiglio. Nelle ultime ore, nella città di Cherkasy, un attacco russo ha causato almeno dodici feriti e la morte di un bambino. I raid russi continuano a colpire diverse aree del paese, coinvolgendo civili e infrastrutture.

In Ucraina proseguono i raid russi sulla città e i civili. Intanto, Zelensky arriva in Italia: sarà ricevuto dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Attacco russo su Cherkasy, 12 feriti e un bimbo morto Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Attacco russo su Cherkasy, 12 feriti e un bimbo morto Notizie correlate Leggi anche: Ucraina, Zelensky “9 feriti tra cui bambini in attacco russo” Leggi anche: Ucraina, attacco russo nella città di Cherkasy: distrutte infrastrutture civili Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica; Zelensky a Berlino: visita di Stato dell'Ucraina in Germania; Ucraina-Russia, news guerra oggi: la richiesta di Zelensky dopo tregua in Iran. Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it Guerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE ... tg24.sky.it #Zelensky teme ritardi su forniture missili Patriot per l' #Ucraina x.com Zelensky teme ritardi su forniture missili Patriot per l'Ucraina - facebook.com facebook