Ucraina Zelensky oggi a Roma Attacco russo su Cherkasy 12 feriti e un bimbo morto

Da tv2000.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi il presidente ucraino si trova a Roma, dove incontrerà il capo dello Stato e il presidente del Consiglio. Nelle ultime ore, nella città di Cherkasy, un attacco russo ha causato almeno dodici feriti e la morte di un bambino. I raid russi continuano a colpire diverse aree del paese, coinvolgendo civili e infrastrutture.

In Ucraina proseguono i raid russi sulla città e i civili. Intanto, Zelensky arriva in Italia: sarà ricevuto dal presidente Mattarella e dalla premier Meloni. Servizio di Andrea Domaschio TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

ucraina zelensky oggi a roma attacco russo su cherkasy 12 feriti e un bimbo morto
© Tv2000.it - Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Attacco russo su Cherkasy, 12 feriti e un bimbo morto

Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Attacco russo su Cherkasy, 12 feriti e un bimbo morto

Video Ucraina, Zelensky oggi a Roma. Attacco russo su Cherkasy, 12 feriti e un bimbo morto

Notizie correlate

Leggi anche: Ucraina, Zelensky “9 feriti tra cui bambini in attacco russo”

Leggi anche: Ucraina, attacco russo nella città di Cherkasy: distrutte infrastrutture civili

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Zelensky in visita oggi a Roma, il programma del presidente dell’Ucraina; Ucraina, Zelensky propone a Mosca una tregua energetica; Zelensky a Berlino: visita di Stato dell'Ucraina in Germania; Ucraina-Russia, news guerra oggi: la richiesta di Zelensky dopo tregua in Iran.

ucraina zelensky oggi aGuerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, visita di Zelensky oggi a Roma: incontra Meloni e Mattarella. LIVE ... tg24.sky.it

ucraina zelensky oggi aGuerra Ucraina Russia, Zelensky atteso oggi a Roma da Mattarella e MeloniLeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, attacco ucraino con droni: una donna morta e 5 feriti. LIVE ... tg24.sky.it

Cerca tra news e video legati all’argomento.