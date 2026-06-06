Il porto di Viareggio è stato coinvolto nel progetto Epic, dedicato al recupero delle plastiche marine. L'iniziativa si svolge nel contesto della tutela ambientale, con attività di raccolta e rimozione di rifiuti plastici dalle acque. La partecipazione del porto permette di intervenire direttamente sul territorio, contribuendo alla riduzione dei rifiuti presenti nelle acque marine. Nessuna informazione è stata fornita su tempi, modalità o enti coinvolti nel progetto.

Il Progetto Epic approda al porto di Viareggio che quindi diventa protagonista nel recupero delle plastiche marine. Prende avvio infatti in questi giorni a Viareggio il progetto Epic, iniziativa strategica multiregionale e transfrontaliera, tra l’Italia e la Francia che è dedicata all’ economia circolare e al recupero delle plastiche disperse negli ambienti marini portuali. Nell’ambito del progetto, Sea Ambiente S.p.A. è partner di Confservizi Cispel Toscana quale soggetto attuatore dell’area pilota di Viareggio. L’obiettivo è quello di sperimentare soluzioni innovative per la raccolta, il recupero e il riciclo delle macro-plastiche, trasformando tali rifiuti recuperati in materia prima seconda da riutilizzare in cicli produttivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutela dell’ambiente. Recupero plastiche marine con il progetto Epic

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