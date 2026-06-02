Concerto Vasco | tutela dell’ambiente e recupero cibo invenduto arriva ‘Green rock’

Da ferraratoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante i concerti di Vasco Rossi a Ferrara, il 5 e 6 dicembre, sarà attivo ‘Green rock’, un progetto di tutela ambientale e recupero di cibo invenduto. L’iniziativa è stata promossa da Live Nation e Coop Alleanza 3. La città si inserisce tra le prime a ospitare questa iniziativa, che prevede azioni concrete per la riduzione degli sprechi e la sensibilizzazione ambientale durante l’evento.

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In occasione della doppia data di Vasco Rossi al Parco Urbano venerdì 5 e sabato 6, Ferrara sarà tra le prime città ad accogliere ‘Green rock’, il progetto nato dalla collaborazione tra Live Nation e Coop Alleanza 3.0 per portare l'attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale all'interno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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