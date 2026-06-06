Un corso di formazione gratuito sulla promozione del turismo verde si svolge nei paesi dei Monti Dauni dal 9 al 19 giugno. L’iniziativa dura dieci giorni e coinvolge partecipanti interessati a sviluppare pratiche sostenibili nel settore turistico locale. La formazione si concentra su tecniche di promozione, valorizzazione del patrimonio naturale e strategie di marketing ecocompatibile. L’obiettivo è migliorare le competenze degli operatori e delle comunità coinvolte, con un focus specifico sulle pratiche di turismo responsabile.

CASTELLUCCIO VALMAGGIORE (Fg) – “Il turismo outdoor per valorizzare il territorio”: è questo il tema del corso gratuito che, dal 9 al 19 giugno 2026, si terrà nella Biblioteca comunale di Castelluccio Valmaggiore. Le lezioni cominceranno alle ore 9 e termineranno alle ore 15. Il corso sarà tenuto da Silvia Salmeri, formatrice e imprenditrice turistica, con una lunga esperienza da direttrice tecnica del tour operator “Destinazione Umana”, esperta in turismo lento, dei cammini e nello sviluppo territoriale. L’iniziativa si svolge nell’ambito del PNRR Borghi, grazie al progetto di valorizzazione promosso unitariamente dalle amministrazioni comunali di Castelluccio Valmaggiore, Faeto e Celle di San Vito. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Turismo verde nei paesi dei Monti Dauni: 10 giorni di formazione

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