È stata presentata una nuova iniziativa dedicata al cicloturismo sui Monti Dauni, che coinvolge i comuni di Troia, Biccari e Roseto. La proposta riguarda un percorso dedicato alla pratica della gravel biking, con l’obiettivo di promuovere il turismo lento e sostenibile nella zona. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e appassionati di ciclismo, pronti a valorizzare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area.

Troia, Biccari e Roseto Valfortore, tra sport, promozione turistica, paesaggi pieni di storia e panoramici unici. “Il cicloturismo è un settore in continua ascesa che in Italia produce qualche miliardo di euro di fatturato annuo, rappresentando per i territori che lo coltivano un +40% di guadagno che altri settori non sono in grado di realizzare. In tal senso la ‘Cicloturistica Gravel Fusion Bike’ è certamente un’iniziativa lodevole che va nella giusta direzione per la valorizzazione e la crescita dei Monti Dauni attraverso il turismo lento”. Ritrovo fissato a Troia alle ore 8 e partenza alle ore 9 da Largo Villa comunale; poi, alle ore...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Presentata la ‘Cicloturistica Gravel Fusion Bike’, Troia, Biccari e Roseto unite per il turismo lento sui Monti Dauni

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