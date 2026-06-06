Turismo accessibile | come diventare la destinazione giusta per tutti
Per offrire un turismo accessibile, le strutture devono garantire servizi adeguati: hotel con rampe e ascensori, spiagge attrezzate e ristoranti con menù adatti a diverse esigenze. È importante che le destinazioni siano facilmente raggiungibili e dotate di segnaletica chiara. Le aziende turistiche stanno investendo in formazione del personale e in infrastrutture per assicurare un’esperienza senza barriere. La scelta di strutture conformi alle normative permette a tutti di vivere una vacanza senza ostacoli.
#1 Sito Per Grelli, il primo passo «è avere informazioni chiare e trasparenti». Il primo requisito di un sito turistico è che sia accessibile, cioè utilizzabile dal maggior numero possibile di persone, comprese quelle con disabilità non solo motorie, ma visive, uditive e cognitive, e inoltre a quanti abbiano disabilità temporanee (limitazioni momentanee: una mano ingessata per un infortunio, una stanchezza visiva o difficoltà legate all’età). Come avere informazioni chiare per tutti Il sito della località prescelta dovrebbe dare informazioni il più possibile dettagliate e corredate da foto relative alla presenza di marciapiedi con scivoli,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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