Sport e turismo accessibile a tutti | l' iniziativa di SportABILI e Tutti in Campo a Roddi

Notizia in breve

A Roddi, un’associazione locale promuove attività sportive e turistiche accessibili a persone con disabilità. La loro iniziativa si concentra sulla creazione di opportunità inclusive, combinando sport e turismo. L’obiettivo è rendere praticabili attività fisiche e di viaggio per tutti, senza barriere. L’organizzazione lavora quotidianamente per sviluppare proposte che favoriscano l’accessibilità e l’inclusione, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo un’offerta aperta a diverse esigenze.