Sport e turismo accessibile a tutti | l' iniziativa di SportABILI e Tutti in Campo a Roddi
A Roddi, un’associazione locale promuove attività sportive e turistiche accessibili a persone con disabilità. La loro iniziativa si concentra sulla creazione di opportunità inclusive, combinando sport e turismo. L’obiettivo è rendere praticabili attività fisiche e di viaggio per tutti, senza barriere. L’organizzazione lavora quotidianamente per sviluppare proposte che favoriscano l’accessibilità e l’inclusione, coinvolgendo la comunità locale e promuovendo un’offerta aperta a diverse esigenze.
A Roddi (CN), "SportABILI Alba APS ASD" si impegna quotidianamente per trasformare in realtà un’idea di sport aperto a tutti, che passa dalla promozione di attività inclusive e da una forma di turismo accessibile anche alle persone con disabilità. "Tutti in Campo" ha supportato l’associazione aiutandola a dotarsi di nuove attrezzature, così da garantire sempre maggiore spazio allo sport e all’inclusione: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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