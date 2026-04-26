Turismo accessibile ’Mare per tutti’ fa scuola

Da lanazione.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Grosseto, il progetto ‘Mare per tutti’ si distingue come esempio di turismo accessibile, con l’obiettivo di eliminare ostacoli fisici e culturali. La iniziativa mira a garantire a tutti la possibilità di vivere esperienze balneari senza limitazioni, promuovendo inclusione e partecipazione. La proposta coinvolge associazioni e enti locali, che collaborano per adattare strutture e servizi alle esigenze di persone con diverse capacità.

GROSSETO Rendere il turismo un diritto accessibile a tutti, senza barriere fisiche e culturali. È stato questo l’obiettivo al centro dell’evento ’Italia Insieme, turismo accessibile e territorio’, promosso dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e ospitato alla Stazione Leopolda di Firenze. Un momento di confronto tra istituzioni, Regioni e Terzo settore per costruire un modello di turismo più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tutte le persone, comprese quelle con disabilità. In questo contesto è stata portata anche l’esperienza del Comune di Grosseto, invitato a partecipare al percorso promosso dal Ministero come esempio concreto di buone pratiche nel campo dell’accessibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

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