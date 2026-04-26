Turismo accessibile ’Mare per tutti’ fa scuola

A Grosseto, il progetto ‘Mare per tutti’ si distingue come esempio di turismo accessibile, con l’obiettivo di eliminare ostacoli fisici e culturali. La iniziativa mira a garantire a tutti la possibilità di vivere esperienze balneari senza limitazioni, promuovendo inclusione e partecipazione. La proposta coinvolge associazioni e enti locali, che collaborano per adattare strutture e servizi alle esigenze di persone con diverse capacità.

GROSSETO Rendere il turismo un diritto accessibile a tutti, senza barriere fisiche e culturali. È stato questo l’obiettivo al centro dell’evento ’Italia Insieme, turismo accessibile e territorio’, promosso dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e ospitato alla Stazione Leopolda di Firenze. Un momento di confronto tra istituzioni, Regioni e Terzo settore per costruire un modello di turismo più inclusivo, capace di rispondere alle esigenze di tutte le persone, comprese quelle con disabilità. In questo contesto è stata portata anche l’esperienza del Comune di Grosseto, invitato a partecipare al percorso promosso dal Ministero come esempio concreto di buone pratiche nel campo dell’accessibilità.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Turismo accessibile ’Mare per tutti’ fa scuola Unbelievable Places Few People Have Ever Seen Notizie correlate Leggi anche: Nauticsud, focus sul turismo accessibile: Cosy For You presenta il progetto Mare e Monti Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Grosseto protagonista all'evento del Ministero: 25 anni di turismo accessibile con Mare per tutti; Dalla Via Verde ai luoghi di Celestino, il turismo accessibile dell'Abruzzo; Turismo accessibile, Grosseto protagonista a Firenze con Mare per tutti; Oltre le barriere: la Regione Lazio ridisegna l'offerta del mare per un turismo accessibile a tutti. Turismo accessibile: il progetto Mare per tutti protagonista dell’evento Italia InsiemeRiccardo Megale, assessore del Comune di Grosseto, ha presentato il progetto Mare per tutti a Italia Insieme ... grossetonotizie.com Turismo accessibile: Grosseto all'evento 'Italia Insieme' organizzato dal Ministero con il progetto 'Mare per tutti'Grosseto promuove il turismo accessibile con il progetto 'Mare per tutti', un modello di inclusione riconosciuto a livello nazionale. maremmanews.it Federalberghi Garda-Veneto presenta a Firenze il manuale sul turismo accessibile - facebook.com facebook La Valle d’Aosta a Firenze per Italia Insieme – Turismo Accessibile e Territorio x.com