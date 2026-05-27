Tuffi proibiti dalla palata del porto raffica di multe salate della Capitaneria
La Capitaneria di porto ha multato più persone per aver tuffato dalla palata nel porto di Rimini. Le multe sono state emesse a causa del divieto di tuffarsi in quell’area, che rappresenta un rischio per la sicurezza. L’uso di questa pratica si è intensificato con l’arrivo dell’estate, nonostante i divieti già in vigore. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le autorità hanno sottolineato la pericolosità delle immersioni dalla palata.
Con l'arrivo dell'estate torna la pericolosa "moda" di tuffarsi, dalla palata, nelle acque del porto di Rimini. Una tradizione che, oltre ad essere vietata, rischia di costare cara sia per quanto riguarda l'incolumità dei tuffatori che per la multa salata che viene elevata nel caso si venga. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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