Tuffi proibiti dalla palata del porto raffica di multe salate della Capitaneria

Notizia in breve

La Capitaneria di porto ha multato più persone per aver tuffato dalla palata nel porto di Rimini. Le multe sono state emesse a causa del divieto di tuffarsi in quell’area, che rappresenta un rischio per la sicurezza. L’uso di questa pratica si è intensificato con l’arrivo dell’estate, nonostante i divieti già in vigore. Nessuna persona è rimasta ferita, ma le autorità hanno sottolineato la pericolosità delle immersioni dalla palata.