Trump porta l’AI nel cuore della sicurezza nazionale americana

Il presidente degli Stati Uniti ha firmato il National Security Presidential Memorandum 11, che stabilisce le priorità per l’impiego dell’intelligenza artificiale nel settore della sicurezza nazionale. La direttiva mira a integrare le tecnologie di AI nelle operazioni di sicurezza e difesa del paese. La firma rappresenta un passo ufficiale verso l’utilizzo strategico dell’intelligenza artificiale in ambito nazionale. La decisione si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso le applicazioni di AI nelle attività di sicurezza.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato il National Security Presidential Memorandum 11, una direttiva che definisce le priorità per l’adozione dell’intelligenza artificiale nel sistema della sicurezza nazionale americana. Il provvedimento arriva mentre Washington considera sempre più l’AI una componente della competizione strategica globale e una risorsa destinata a influenzare capacità militari, intelligence e processi decisionali. Il memorandum affronta una questione che accompagna da anni il dibattito tecnologico americano: la distanza tra la velocità dell’innovazione commerciale e i tempi dell’apparato federale. Le aziende che sviluppano i modelli più avanzati operano con cicli di aggiornamento rapidi; le strutture governative seguono procedure molto più lente. 🔗 Leggi su Formiche.net

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