Fiumicino inaugurata la mostra La Porta nel Cielo | l’omaggio ai numeri uno della Nazionale

A Fiumicino, ieri mattina, si è svolta l’inaugurazione della mostra intitolata “La Porta nel Cielo” nell’Aula Consiliare. La mostra, curata dall’ASD Ostia Calcio 1884, è dedicata ai portieri della Nazionale. L’evento ha visto la presenza di rappresentanti locali e appassionati di calcio, con un’esposizione che raccoglie fotografie e memorabilia dei numeri uno della squadra nazionale.

Fiumicino, 28 marzo 2026 – Ieri mattina, nell’Aula Consiliare, è stata inaugurata la mostra “La Porta nel Cielo”, spazio espositivo dedicato ai numeri uno della Nazionale e curato dall’ASD Ostia Calcio 1884. All’apertura erano presenti, tra gli altri, il sindaco Mario Baccini e gli assessori Monica Picca e Stefano Costa. Nel suo intervento, il primo cittadino ha richiamato anche l’attenzione sulle priorità dell’amministrazione in materia di sport e impiantistica. Tra gli obiettivi indicati figurano infatti l’ampliamento e la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini, come il Pala Fersini, il Cetorelli e il Polo Natatorio di Granaretto. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati La storia della Nazionale fa tappa a Fiumicino con la mostra “Onda Azzurra”Fiumicino, 18 marzo 2026 – Si è svolta, questa mattina a Palazzo Valentini, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Onda Azzurra, oltre la... Leggi anche: Sanremo 2026, inaugurata la mostra su Pippo Baudo. L'Ad Rai Rossi: "Omaggio dovuto" Aggiornamenti e notizie su Fiumicino inaugurata la mostra La Porta... Discussioni sull' argomento Fiumicino, inaugurata la mostra La Porta nel Cielo: il racconto dei numeri uno tra sport e identità; Fiumicino inaugura la mostra La Porta nel Cielo: un omaggio ai campioni della Nazionale; Onda Azzurra – Oltre la partita, Fiumicino inaugura la mostra La Porta nel Cielo; La Coppa del Mondo di calcio in mostra a Ostia mentre Fiumicino celebra Roberto Baggio. La Coppa del Mondo di calcio in mostra a Ostia mentre Fiumicino celebra Roberto BaggioSabato 28 e domenica 29 marzo, Ostia Lido diventa protagonista con l’evento Onda Azzurra oltre la partita, promosso dall’ASD Ostia Calcio 1884. La manifestazione celebra i valori dello sport e la pa ... msn.com Fiumicino inaugura la mostra “La Porta nel Cielo”: un omaggio ai campioni della Nazionale L’iniziativa, a cura dell’ASD Ostia Calcio 1884, rimarrà aperta al pubblico fino al 29 marzo in Piazza Gen. C. A. Dalla Chiesa, 80 (Ingresso Anagrafe) Nel link l'articolo c - facebook.com facebook Appena è atterrato a Fiumicino è stato eseguito l'ordine di carcerazione che pendeva su Gianni Cenni, 52 anni, pizzaiolo arruolatosi nell'esercito russo e catturato a gennaio 2025 dall'esercito ucraino in Donbass. Deve scontare una condanna a 7 anni e 2 me x.com