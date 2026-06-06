Trump | In Iran dovevamo spegnere un incendio e abbiamo finito

Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno dovuto intervenire in Iran per spegnere un incendio, riferendosi all’azione militare. Lo ha detto durante un discorso a un gruppo di agricoltori in Wisconsin, senza specificare ulteriori dettagli sulle operazioni o sui motivi esatti dell’intervento. La dichiarazione suggerisce che l’obiettivo fosse limitato, ma non sono stati forniti dati ufficiali o approfondimenti sulla natura dell’incendio o dell’intervento.

“Abbiamo dovuto spegnere un incendio”. Così Donald Trump, parlando ad un gruppo di agricoltori a Chippewa Falls, in Wisconsin, ha spiegato le ragioni della guerra contro l’Iran. “Abbiamo dovuto spegnere un Paese molto capace che stava per avere un’arma nucleare” e “abbiamo ampiamente finito”, ha detto il presidente. “In un modo o nell’altro è finita, o con un pezzo di carta o nel modo più difficile, anche se si può dire che è il più facile”, ha aggiunto il tycoon. “Sarei onorato di incontrare la Guida Suprema Mojtaba Khamenei” – ha dichiarato per la seconda volta Donald Trump ai giornalisti, facendo intendere la volontà del presidente statunitense di voler chiudere il conflitto in Iran il prima possibile. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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'We Had To Put Out That Flame': Trump Says Iran Would've Used Nuke The 'First Day' They Had One

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