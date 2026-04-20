In Iran, la situazione rimane tesa, con i piloti israeliani ancora presenti nei cieli del paese. Recentemente, un rappresentante israeliano ha affermato che l'operazione non è ancora conclusa, lasciando intendere che ci siano azioni in corso o pianificate. La dichiarazione si inserisce in un quadro di tensioni tra i due stati, mentre il controllo aereo israeliano si concentra sulla regione.

I piloti israeliani controllano i cieli dell'Iran, ma Israele "non ha finito il lavoro" nella Repubblica islamica. Lo ha dichiarato il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, durante una cerimonia a Gerusalemme, secondo quanto riferito dal Times of Israel. Israele e gli Stati Uniti, ha aggiunto Netanyahu, "si stanno caricando sulle spalle l'intera civiltà occidentale". Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha insistito sul fatto che Israele non l'ha convinto a dichiarare guerra all'Iran, quanto piuttosto i fatti avvenuti il 7 ottobre 2023. "Israele non mi ha mai convinto a entrare in guerra con l'Iran", scrive Trump su Truth Social, scagliandosi contro gli "opinionisti delle fake news" che sostengono il contrario.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "In Iran non abbiamo ancora finito". La minaccia di Netanyahu

Netanyahu sul Libano: Con Hezbollah non abbiamo ancora finito

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