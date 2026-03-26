Il vice presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'esercito iraniano è stato coinvolto in attività recenti, mentre il presidente ha affermato che Teheran chiede un accordo, ma gli Stati Uniti non hanno ancora concluso il lavoro. La situazione resta tesa, con comunicazioni contrastanti tra le parti coinvolte, e le autorità americane continuano a monitorare la situazione in Iran.

Da parte sua, il vice presidente J.D. Vance ha ribadito che "l'esercito iraniano è stato distrutto", mentre l'inviato statunitense Steve Witkoff, che aveva condotto negoziati con Teheran prima dell'inizio del conflitto, si è detto ottimista sulla possibilità di trovare un accordo con la Repubblica Islamica che, secondo lui, si starebbe rapidamente convincendo di non avere alternative. Intanto, le milizie filo-iraniane yemenite degli Houthi sembrano pronte ad unirsi alla guerra in Medio Oriente “Gli iraniani ci stanno pregando di fare un accordo, non sono io“. Aprendo la riunione del suo gabinetto, il presidente degli Stati... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump: “Teheran ci prega per accordo ma noi non abbiamo ancora finito il lavoro”

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