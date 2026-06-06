Trump | dubbi sulla salute tra video nello Studio Ovale e farmaci

Il 45° presidente degli Stati Uniti ha sollevato dubbi sulla propria salute, mettendo in discussione un video girato nello Studio Ovale e la sua assunzione di farmaci. La scomparsa della finasteride dai registri medici ufficiali ha alimentato ulteriori interrogativi. La Casa Bianca non ha fornito spiegazioni ufficiali riguardo alle immagini riprese nello Studio Ovale, lasciando aperta la questione sulla reale condizione di salute dell’ex presidente.

? Domande chiave? In Breve Il caso Trump tra video virali nello Studio Ovale e misteri clinici sulla finasteride. Le immagini di Donald Trump che sembra assopirsi durante un evento ufficiale nello Studio Ovale hanno scatenato un acceso dibattito sulla salute del presidente americano. Mentre la Casa Bianca respinge le accuse di fragilità fisica, la recente documentazione sanitaria solleva dubbi sulla scomparsa della finasteride dalla terapia abituale del comandante in capo. Il video che sta circolando massicciamente sui social mostra il presidente durante un incontro dedicato alla politica energetica. In quei pochi secondi, Trump appare con gli occhi chiusi e la testa leggermente inclinata. Questo episodio ha alimentato l’ipotesi di un improvviso colpo di sonno davanti alle telecamere, trasformando un momento istituzionale in un caso di discussione internazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Trump si addormenta nello Studio Ovale, e una bimba lo fa notare...

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