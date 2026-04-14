Durante una visita nello Studio Ovale, l'ex presidente degli Stati Uniti ha ordinato un pasto a base di hamburger e patatine, sorprendendo chi era presente. Una rider, incaricata di consegnare il cibo, ha registrato il momento, condividendo il video sui social. Nel filmato si vede Trump ringraziare per la mancia ricevuta, mentre alcuni critici hanno commentato l’episodio sui propri canali. La scena ha attirato l’attenzione di vari utenti online.

Donald Trump non perde un colpo (di scena), anzi: ne batte uno che rivoluziona strategia della comunicazione, immagine della sua leadership e scioltezza diplomatica: mentre i palazzi della politica internazionale tremano per le tensioni tra Usa-Israele e Iran, e il dibattito si infiamma dopo le critiche del tycoon a Papa Leone XIV, l’inquilino della casa Bianca decide di sparigliare le carte. E lo fa a modo suo: con una mossa che spiazza mescolando populismo mediatico e pragmatismo economico: un ordine da fast food consegnato direttamente allo Studio Ovale. Trump ordina hamburger e patatine: il video della consegna diventa virale. Ora, che...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump spiazza tutti, ordina hamburger e patatine nello Studio Ovale: la rider gela i critici e ringrazia per la lauta mancia (video)

Trump ordina McDonald’s allo Studio Ovale e trattiene la rider alla conferenza stampa: il video fa il giro del webC’è qualcosa di profondamente americano, e allo stesso tempo surreale, in quello che è accaduto il 13 aprile alla Casa Bianca.

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