Trump nello Studio Ovale | la maratona biblica per il futuro USA

Questa settimana, nello Studio Ovale, si è svolta una lettura collettiva della Bibbia alla quale ha partecipato l’ex presidente. L’evento è stato trasmesso in diretta e ha visto coinvolti diversi partecipanti. La maratona biblica è durata diverse ore e ha attirato l’attenzione di pubblico e media. Non sono state fornite dichiarazioni ufficiali sui motivi di questa iniziativa.

Donald Trump ha partecipato questa settimana a un evento di lettura collettiva della Bibbia, con un momento centrale trasmesso in diretta dallo Studio Ovale. L’iniziativa, denominata America Reads the Bible, coinvolge il presidente statunitense insieme a figure chiave del Partito Repubblicano e ai suoi principali sostenitori cristiani, con l’obiettivo di promuovere un ritorno ai valori spirituali che hanno costituito la base del Paese. Durante la serata di ieri, le immagini mostrate nello Studio Ovale hanno ritratto il leader repubblicano intento a leggere un passaggio dell’Antico Testamento. Il brano scelto faceva riferimento al pentimento nazionale vissuto nell’antico Israele.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trump nello Studio Ovale: la maratona biblica per il futuro USA Notizie correlate Il Wsj: «Gli iraniani considerano Trump un fesso». E lui cita la Bibbia nello Studio Ovale – La direttaNel 54esimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran i Pasdaran hanno minacciato gli altri paesi dell’area: se continueranno ad aiutare... Leggi anche: La preghiera per Trump nello studio ovale: pastori riuniti attorno al presidente lo toccano per benedirlo Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Gelo tra Italia e Usa dopo le critiche della premier Meloni al presidente Trump; Trump, consegna a domicilio nello Studio Ovale per promuovere il taglio delle tasse sulle mance; Trump riceve un ordine di McDonald's nello Studio Ovale (e invita la rider alla Casa Bianca); Trump e il regime iraniano hanno un’idea molto diversa di negoziato. Trump legge la Bibbia nello Studio Ovale: scontro con Papa Leone e critiche degli evangeliciIl presidente americano invoca il ritorno alle radici spirituali degli Usa nell'ambito di 'America Reads the Bible' ... lasicilia.it Consegna di McDonald's allo Studio Ovale: Trump usa il momento per promuovere la legge sulle manceUn video virale mostra Trump ricevere due borse di McDonald's da Sharon Simmons, la nota DoorDash Grandma, e usarlo per illustrare i vantaggi della legge fiscale sulle mance ... notizie.it Dopo le polemiche per le frasi sul Papa e la sua immagine nelle sembianze di Gesù, il presidente partecipa in video dallo Studio Ovale a un evento pubblico - facebook.com facebook Martedì pomeriggio, Donald Trump parteciperà all'evento "America reads the Bible". A quanto pare, leggerà dallo Studio Ovale un brano tratto da Cronache: "Se il mio popolo, che è chiamato con il mio nome, si umilierà, pregherà, cercherà il mio volto e si con x.com