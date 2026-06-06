Truffa del finto escavatore online | 42enne truffato per tremila euro

Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato truffato per circa tremila euro attraverso una vendita online di un escavatore fasullo. I Carabinieri di Langhirano hanno denunciato un 52enne residente fuori provincia, sospettato di aver preso parte alla truffa aggravata. La vittima aveva creduto di acquistare un mezzo a basso costo, ma si è trattato di una truffa. La polizia ha avviato le indagini e ha identificato il presunto responsabile.