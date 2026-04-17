Truffa assicurativa online | preso il finto broker che rubò 1200 euro

I Carabinieri della Stazione di San Luca hanno arrestato un giovane residente in provincia di Crotone, accusato di aver messo in atto una truffa assicurativa online. Secondo le indagini, il soggetto avrebbe creato un inganno digitale che ha portato a un automobilista dell’area aspromontana a perdere 1200 euro. Le forze dell’ordine hanno identificato il presunto responsabile e portato avanti le procedure di arresto.

I Carabinieri della Stazione di San Luca hanno individuato un giovane residente in provincia di Crotone, accusato di aver orchestrato un inganno digitale ai danni di un automobilista del comprensorio aspromontano. La vicenda, che ha portato a una denuncia presso la Procura della di Locri, si è sviluppata a seguito di un esposto presentato dalla vittima nel marzo 2024, dopo che un presunto intermediario assicurativo aveva sottratto quasi 1200 euro tramite due bonifici bancari. Il meccanismo della truffa tra finzione professionale e flussi telematici. Tutto ebbe inizio quando un cittadino dell’area dell’Aspromonte, mosso dalla necessità di rinnovare la polizza per la propria auto cercando condizioni economiche più vantaggiose, è stato contattato da un individuo che si presentava come un esperto broker.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Truffa assicurativa online: preso il finto broker che rubò 1200 euro Notizie correlate Leggi anche: Fa un clic di troppo su un sito che prometteva guadagni facili e cade nella truffa delle criptovalute. Condannato finto broker Leggi anche: Truffa del finto incidente. Preso il "corriere" durante la fuga, recuperati Rolex e diamanti Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'assicurazione online (pagata da un giovane 500 euro) è una truffa: tre denunce; Frode assicurativa sul Monte Everest: come funzionava la truffa da 20 milioni; San Luca, truffa on line sull’assicurazione auto: smascherato (e denunciato) falso broker · LaC News24; Giocano al Casinò con i soldi delle frodi assicurative. Truffa online sulle polizze auto, smascherato e denunciato un falso brokerIntercettato dai Carabinieri il sedicente intermediario che ha indotto la vittima a effettuare due bonifici bancari salvo poi dileguarsi nel nulla subito dopo aver incassato la somma ... quicosenza.it Truffa assicurativa online ai danni di un 22enne: tre salernitani finisco nei guaiStampaTre salernitani sono finititi nei guai per aver truffato un giovane sulla polizza dell’auto. Si tratta di un 22enne di Loro Piceno, ingannato attraverso un sito web creato per l’occasione. Il ra ... salernonotizie.it Truffa assicurativa online ai danni di un 22enne: tre salernitani finiscono nei guai - facebook.com facebook