Truffa online per un mini-escavatore | denunciato un 57enne

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 57 anni proveniente da Napoli con l’accusa di aver messo in atto una truffa online relativa a un mini-escavatore. L’indagine ha portato all’identificazione del sospettato, che ora dovrà rispondere delle accuse davanti all’autorità giudiziaria. L’intera vicenda riguarda un episodio di truffa attraverso piattaforme digitali, che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un 57enne originario di Napoli, ritenuto responsabile del reato di truffa.L’indagine è scaturita dalla denuncia presentata dalla vittima, che aveva sospettato di essere stata raggirata nell’acquisto di un.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate La truffa del motore online: denunciato un 34enneStava tentando di acquistare un motore online, ma si è affidato a un truffatore che gli ha fatto perdere 350 euro di caparra. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Investimenti sicuri, ma i soldi finiscono su una Postepay: così hanno svuotato il conto a un cittadino; Aquino, Truffa online per quasi duemila euro: denunciati; Falsi investimenti proposti al telefono, doppia denuncia per truffa: nei guai un anconetano; Scoperta truffa online per il noleggio dei minibus. Vende l’auto per 26.000 euro, ma il bonifico sparisce: denunciato un 23enne per truffaBonifici simulati e passaggi di proprietà: come i truffatori sfruttano i tempi bancari nelle vendite online di auto usate. Ecco il caso accaduto a Fontanellato. notizie.it BONIFICO TRUFFA Vende l’auto online per 26mila euro, ma il bonifico è una truffa: «È il nostro lavoro ingannare la gente»Un passaggio che, almeno all’apparenza, segue le normali dinamiche di una vendita tra privati. statoquotidiano.it La truffa dei falsi investimenti online ift.tt/cKiGy1F x.com LATINA | Truffa online sul noleggio di un minibus: i Carabinieri denunciano tre persone facebook