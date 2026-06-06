Trovato senza vita nei laghetti artificiali | identificata la vittima Procura apre fascicolo per istigazione al suicidio
Un uomo di 62 anni, residente nel territorio di Castel Volturno, è stato trovato senza vita nei laghetti artificiali del Nautilus Village il 29 maggio. La vittima è stata identificata come Carmine Della Corte, originario di Frignano. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio.
E’ stato identificato l'uomo ritrovato senza vita al Nautilus Village di via Mezzagni a Castel Volturno il 29 maggio scorso, si tratta di Carmine Della Corte, 62enne di Frignano da anni residente nel territorio castellano.Sulla salma del 62enne è stata già eseguita l’autopsia per appurare le. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
La Procura chiede l’archiviazione per istigazione al suicidioLa Procura di Urbino ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di un 19enne avvenuta tra il 12 e il 13 ottobre 2024 vicino alla diga...
Detenuto trovato senza vita nella sua cella: la procura apre un'indagine, scoppiano disordini nel carcere abruzzeseUn detenuto di 25 anni è stato trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Castrogno, a Teramo.
Temi più discussi: Un uomo di 69 anni trovato senza vita nei boschi di Cuasso al Monte: era scomparso da Mozzate, individuato grazie al telefonino; Trovato senza vita nei laghetti artificiali: è giallo; ? Scompare da casa, giovane uomo trovato morto tra i campi dopo ore di ricerche; Uomo trovato morto nel parcheggio sotterraneo di piazza Venerio.
Tragedia nel quartiere Stadio, dove un uomo è stato trovato senza vita nei parcheggi del supermercato situato di fronte all’ospedale civile. La vittima, Omar, cittadino straniero molto conosciuto nella zona, sarebbe stata rinvenuta da un lavoratore che ha imme facebook
Un uomo di 69 anni trovato senza vita nei boschi di Cuasso al Monte: era scomparso da Mozzate, individuato grazie al telefoninoA dare l’allarme i famigliari che non l’avevano visto rientrare a casa. Si sono mosse le squadre del Soccorso alpino e i carabinieri ... msn.com
Corpo senza vita reddit
Ohashi Yoshiyuki, 71 anni, giapponese: è questo il nome dell’uomo trovato privo di vita nel Tevere a Fiumicino. Ohashi era un intellettuale molto riservato che da anni viveva all’Esquilino, Roma: ricercatore di storia e cultura medievale esoterica, aveva tradotto x.com
Trovato senza vita corpo di Riccardo Belli, precipitato nel greto di un torrenteDa alcune ore non si avevano notizie del 24enne residente a Vergiate (Varese). Possibile caduta da sentiero nei pressi dell'Orrido di Sant'Anna ... rainews.it