Trovato senza vita nei laghetti artificiali | identificata la vittima Procura apre fascicolo per istigazione al suicidio

Notizia in breve

Un uomo di 62 anni, residente nel territorio di Castel Volturno, è stato trovato senza vita nei laghetti artificiali del Nautilus Village il 29 maggio. La vittima è stata identificata come Carmine Della Corte, originario di Frignano. La procura ha aperto un fascicolo di indagine per istigazione al suicidio.