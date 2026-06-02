Detenuto trovato senza vita nella sua cella | la procura apre un' indagine scoppiano disordini nel carcere abruzzese

Un detenuto di 25 anni è stato trovato senza vita nella sua cella nel carcere di Castrogno, a Teramo. La procura ha aperto un’indagine sulla sua morte. La notizia ha causato disordini all’interno della struttura carceraria, con alcuni detenuti coinvolti in proteste e tensioni. Le autorità stanno verificando le cause del decesso e monitorano la situazione nel carcere.

Un detenuto di 25 anni è stato ritrovato senza vita all'interno della sua cella, nel carcere di Castrogno, a Teramo, e la procura ha aperto un'inchiesta sulla morte. Si tratta di un giovane di origini egiziane. Gli investigatori stanno acquisendo tutta la documentazione sanitaria e le relazioni. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carceri, detenuto si toglie la vita a Torino. Mattarella: suicidi sconfitta per lo Stato

Notizie e thread social correlati

Detenuto di 25 anni trovato morto in cella in un carcere abruzzese: scoppiano i disordiniUn detenuto egiziano di 25 anni è stato trovato morto nella sua cella nel carcere di Castrogno, in provincia di Teramo.

Tragedia nel carcere delle Vallette a Torino: detenuto trovato morto nella sua cellaNella serata di mercoledì 25 marzo 2026, un detenuto di 51 anni è stato trovato senza vita nella sua cella presso il carcere delle Vallette a Torino.

Temi più discussi: Tragedia in carcere a Poggioreale: detenuto trovato senza vita; Castrogno, detenuto trovato senza vita: Procura al lavoro; Detenuto morto a Castrogno, disposta l’autopsia; Morte sospetta nel carcere di Uta: disposta l’autopsia.

Tragedia in carcere a Poggioreale: detenuto trovato senza vita ift.tt/3LCZyUl x.com

Tragedia in carcere a Poggioreale: detenuto trovato senza vitaStanotte un giovane detenuto straniero di 27 anni è morto suicida nel carcere di Poggioreale. Dall’inizio dell’anno ad oggi, in Italia i morti sono 93, di cui 23 suicidi e 69 per altre cause: alcuni m ... napolitoday.it

Tragedia a Poggioreale: giovane detenuto si toglie la vita, emergenza suicidi in carcere in CampaniaUn 27enne detenuto straniero è stato trovato morto per suicidio nel carcere di Poggioreale. È il quarto caso dall’inizio dell’anno in Campania, evidenziando una crisi profonda nel sistema penitenziari ... cronachedellacampania.it