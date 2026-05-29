La Procura chiede l’archiviazione per istigazione al suicidio

Notizia in breve

La Procura di Urbino ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di un 19enne avvenuta tra il 12 e il 13 ottobre 2024 vicino alla diga del Furlo. La procura aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma ora ha deciso di chiudere le indagini senza procedere con l’accusa. La decisione si basa sulle risultanze investigative raccolte finora.