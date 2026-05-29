La Procura chiede l’archiviazione per istigazione al suicidio
La Procura di Urbino ha richiesto l’archiviazione dell’indagine sulla scomparsa di un 19enne avvenuta tra il 12 e il 13 ottobre 2024 vicino alla diga del Furlo. La procura aveva aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, ma ora ha deciso di chiudere le indagini senza procedere con l’accusa. La decisione si basa sulle risultanze investigative raccolte finora.
La Procura di Urbino ha chiesto l’archiviazione del fascicolo aperto per istigazione al suicidio sulla scomparsa di Riccardo Branchini, il 19enne sparito nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024 nella zona della diga del Furlo. L’atto, firmato dal pubblico ministero Claudio Rastrelli e depositato il 21 maggio, riguarda un procedimento "a carico di ignoti" per il reato previsto dall’articolo 580 del codice penale. Come persone offese risultano indicate la madre Federica Pambianchi e il padre Tommaso Branchini, assistiti dall’avvocato Elena Fabbri del foro di Rimini. Nel documento la Procura comunica ai familiari di aver presentato richiesta di archiviazione al giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Riccardo Branchini: chiesta larchiviazione dellinchiesta per istigazione al suicidio
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