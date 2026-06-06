Il quadruplicamento della linea ferroviaria tra Bologna e Castel Bolognese è stato annunciato come un’opportunità significativa per tutta la Romagna. L’intervento prevede l’ampliamento dei binari, migliorando la capacità di traffico e riducendo i tempi di viaggio. L’opera coinvolge un tratto strategico che collega diverse città e si inserisce in un progetto più ampio di potenziamento della rete regionale. I lavori sono in fase di pianificazione e si prevedono interventi nel prossimo futuro.

Il quadruplicamento della tratta ferroviaria Bologna-Castel Bolognese "promette di rivoluzionare il traffico ferroviario dell’intera regione". Ma "già ora va pensato in continuità con il resto della Romagna, attraverso una prospettiva di investimento e progettazione sull’ alta velocità ". Sul tema firmano un documento congiunto associazioni di categoria, leghe cooperative e sindacati della Romagna, nella convinzione che il dibattito sull’alta velocità in Romagna rappresenti "una nuova occasione per condividere fra Istituzioni, rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, la visione di un territorio che pensa al proprio sviluppo, superando i confini provinciali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Treni, quadruplicamento della linea: "Occasione per tutta la Romagna"

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