Alta Velocità l' appello | Fase storica sia l' occasione per un progetto che guardi a tutta la Romagna

L'appello sulla questione Alta Velocità invita a considerare questa fase come un'opportunità per sviluppare un progetto integrato che coinvolga tutta la Romagna. Si sottolinea la necessità di un confronto tra istituzioni, associazioni imprenditoriali e rappresentanze dei lavoratori, con l’obiettivo di superare i confini provinciali e promuovere uno sviluppo condiviso del territorio. La discussione si concentra sulla possibilità di pianificare un percorso comune, senza entrare nel merito di decisioni specifiche.

“Il dibattito sull’Alta Velocità in Romagna, rappresenta una nuova occasione per condividere fra istituzioni, rappresentanze delle imprese e dei lavoratori, la visione di un territorio che pensa al proprio sviluppo, superando i confini provinciali. Le organizzazioni firmatarie, infatti, ritengono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook

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