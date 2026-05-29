Metro Linea 6 a Napoli ferma su tutta la tratta dalle 7 | i treni vecchi sono di nuovo guasti
La metro Linea 6 a Napoli è ferma da questa mattina alle 7,10 a causa di guasti ai treni. La sospensione interessa l’intera tratta e rimane in vigore. Non sono stati comunicati tempi di ripristino. I treni coinvolti sono di vecchia generazione e i disagi sono ancora in corso. La linea non è operativa e non ci sono indicazioni su quando riprenderanno i servizi.
La metro Linea 6 a Napoli ancora ferma a causa di treni guasti. La linea ferroviaria è sospesa dalle 7,10 di stamattina su tutta la tratta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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