Metro Linea 6 a Napoli ferma su tutta la tratta dalle 7 | i treni vecchi sono di nuovo guasti

Notizia in breve

La metro Linea 6 a Napoli è ferma da questa mattina alle 7,10 a causa di guasti ai treni. La sospensione interessa l’intera tratta e rimane in vigore. Non sono stati comunicati tempi di ripristino. I treni coinvolti sono di vecchia generazione e i disagi sono ancora in corso. La linea non è operativa e non ci sono indicazioni su quando riprenderanno i servizi.