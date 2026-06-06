Un caporale del cantiere del Consolato Usa a Milano è stato arrestato per aver trattato gli operai come schiavi. La polizia ha fermato anche un secondo uomo, accusato di caporalato, mentre tentava di fuggire con un pullman. Gli operai erano costretti a lavorare in condizioni di sfruttamento. L’indagine ha portato all’arresto dopo le segnalazioni di maltrattamenti e condizioni di lavoro illegali.

Era pronto alla fuga con un pullman e per questo motivo c’è un secondo uomo fermato per caporalato nell’inchiesta della Procura di Milano sullo sfruttamento dei manovali indiani pagati 1,50 euro l’ora nel cantiere del nuovo Consolato statunitense, realizzato da Caddell Construction, in piazzale Accursio nel capoluogo lombardo. Nella notte fra venerdì e sabato il pubblico ministero Paolo Storari ha disposto il fermo di Aji Appukuttan, il 51enne indiano che nelle testimonianze degli operai migranti raccolte dal Nucleo ispettorato lavoro dei carabinieri viene definito il “cane da guardia” della multinazionale americana delle costruzioni ed è ritenuto dagli inquirenti il “caporale operativo” e l’ intermediario del sistema di “sfruttamento” scoperto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - “Trattava gli operai da schiavi, come nei film”: fermato il caporale del cantiere del Consolato Usa a Milano

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